اتفاق نيابي على المضي بتشريع 9 قوانين مهمة

2019/09/14 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، اجتماعا ضمَّ رؤساء الكتل النيابية؛ لبحث أهم الملفات التي تتعلق بعمل مجلس النواب في مجال الرقابة والتشريع

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