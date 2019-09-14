تحالف الفتـح يعـد بالتصدي لقرار تمديد خدمة اصحاب الدرجات الخاصـة

2019/09/14 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد تحالف الفتح قرار مجلس الوزراء بتمديد خدمة اصحاب الدرجات الخاصة ، متعهدا باتخاذ موقف داخل مجلس النواب للتصدي لهذا القرار الحكومي .وقالت النائبة انتصار الموسوي خلال مؤتمر صحفي مشترك انه ” في الوقت الذي نتطلع فيه الى انتهاء فترة تولي الدرجات الخاصة في الدولة ، وان تقوم الحكومة بفتح الطريق امام الكوادر الشابة […]

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