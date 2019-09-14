موسكو وواشنطن تعقدان مشاورات منتظمة بشأن عمل البعثات الدبلوماسية

2019/09/14 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو وواشنطن تعقدان بانتظام مشاورات بشأن أمور من بينها تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الاخبارية: "مشاورات الخبراء هذه مع الأميركيين تجري بانتظام.



حوارنا فيما يتعلق بجملة أمور منها تطبيع ظروف عمل البعثات الخارجية الروسية في الولايات المتحدة، هو في الواقع يحمل طابعا دائماً."

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام روسية، نقلاً عن السفير الأميركي في روسيا، جون هنتسمان، أن المشاورات الروسية الأميركية، قد عقدت في فيينا في 11 أيلول، فيما يتعلق في احتمال زيادة بعدد الدبلوماسيين في كلا البلدين.

وتأزمت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بعد إغلاق الولايات المتحدة "القنصلية العامة الروسية" في سان فرانسيسكو وسياتل في أيلول عام 2017 وآذار 2018 بناء على طلب الحكومة الأميركية، ردا على القرار الروسي بتقليص عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا، كما حجزت واشنطن بيتين صيفيين تعود ملكيتهما إلى البعثة الدبلوماسية الروسية، أحدهما في واشنطن، والثاني في نيويورك، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن وطردت 35 دبلوماسيا روسيا تحت ذريعة التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

وتعتقد الإدارة الأميركية أن هذه المباني لم تعد تحظى بالحصانة الدبلوماسية، بالرغم من أنها حتى الآن تعتبر ملكية روسية.

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