2019/09/14 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أفادت خلية الإعلام الامني، اليوم السبت، باعتقال شبكة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اجرامية خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وذكرت الخلية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "خلال عملية استباقية نوعية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء، من القاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من ٦ مجرمين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال زيارة الأربعين".وأضاف البيان، ان "الشبكة تضم امرأة وهي زوجة أحد الإرهابيين في سوريا"، مبيناً ان "عملية القبض في سامراء والجلام جاءت بعد متابعة مستمرة وأخذ الموافقات القضائية، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا".ويشهد العراق سنويا، توافد ملايين الزائرين من جميع المحافظات، ومئات الآلاف من الدول العربية والإسلامية، صوب محافظة كربلاء المقدسة، لتأدية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، في العشرين من صفر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شبكة إرهابية تخطط لتنفيذ عمليات خلال زيارة الأربعين في سامراء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شبكة إرهابية تخطط لتنفيذ عمليات خلال زيارة الأربعين في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).