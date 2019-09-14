الأعرجي يشير إلى تناقض في الموقف الحكومي بشأن القصف الاسرائيلي

2019/09/14 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أشار نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، إلى وجود تناقض في الموقف الحكومي بشأن القصف الاسرائيلي يؤدي إلى اخفاء حقائق تمس السيادة العراقية.

وقال الأعرجي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه، ‏إنّ “عدم اعلان نتائج التحقيق الحكومي للقصف الذي تعرضت له بعض مواقع الحشد الشعبيّ من جهةٍ، واعتماد الجامعة العربية قراراً عراقياً بإدانة القصف الإسرائيلي بناءً على طلب الخارجية العراقية من جهةٍ أخرى، يعكس تناقضاً كبيراً بالموقف الحكومي يؤدي إلى اخفاء حقائق تمس السيادة العراقية”.





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