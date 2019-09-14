الداخلية تعلن اعتقال عصابة سرقة شمالي بغداد

2019/09/14 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اعتقال عصابة سرقة شمالي العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب القدس لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على عصابة لقيامهم بسرقة مسدسين إثنين ومصوغات ذهبية ومبلغ من المال من داخل دار شمالي بغداد”.

وأوضح، انه “بعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا بجريمتهم، وقد عرضت الاوراق التحقيقية الخاصة بهم على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة ٤٤٢ ق.ع واتخذت الاجراءات القانونية بحقهما بصدد القضية”.

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