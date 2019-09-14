مانشستر يونايتد يجهز عرضاً للتعاقد مع توني كروس

2019/09/14 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تجهيز عرض للحصول على توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم السبت أن فريق الشياطين الحمر يستعد لتقديم عرض بقيمة 67 مليون جنيه استرليني من أجل التوقيع مع لاعب خط الوسط الدولي الألماني.وجاءت هذه الأخبار في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل الإعلام البريطانية قبل أيام عن شرط تقدم به مانشستر يونايتد ، وذلك باستعداده لبيع بوجبا إلى ريال مدريد مقابل تقديم توني كروس.وتؤكد هذه المصادر أن نادي الشمال الإنجليزي حاول التعاقد مع كروس في وقت سابق من سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة ، لكن الاتفاق مع ريال مدريد لم يكتمل بسبب الشروط المالية.ورفض مانشستر يونايتد التخلي عن لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا هذا الصيف بسبب عدم العثور على لاعب بديل ، وقد طالب بمبلغ يصل إلى 175 مليون يورو للموافقة على بيعه.انتهى

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