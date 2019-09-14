2019/09/14 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرطة نجدة بابل بالتعاون مع منتسبي الإسعاف الفوري لصحة بابل ينقذون مواطنين بحادث سير في نهر اليهودية

السبت

14

أيلول

2019 :

03:28 pm

57

شرطة نجدة بابل بالتعاون مع منتسبي الإسعاف الفوري لصحة بابل ينقذون

مواطنين بحادث سير في نهر اليهودية بالقرب من مديرية المرور ..

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة نجدة بابل بالتعاون مع منتسبي الإسعاف الفوري لصحة بابل ينقذون مواطنين بحادث سير في نهر اليهودية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة نجدة بابل بالتعاون مع منتسبي الإسعاف الفوري لصحة بابل ينقذون مواطنين بحادث سير في نهر اليهودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).