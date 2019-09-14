مدير المرور العام يوجه مواقع الاجازات في بغداد والمحافظات بان يكون طالب الاجازة مخير بشان قيادة نوع المركبة

2019/09/14 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدير المرور العام اللواء زهير عبادة الخفاجي، مواقع الاجازات في بغداد والمحافظات بان يكون طالب الاجازة مخير بشان قيادة نوع المركبة.وذكرت المديرية في بيان” انه بناء على المناشدات لمدير المرور العام حول اختبار السياقة لطالبي اجازة السوق بالمركبات ذات مغير السرعة العادي وجه الخفاجي مواقع الاجازات في بغداد والمحافظات ان يكون طالب الاجازة […]

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