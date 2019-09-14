جمال المحمداوي يوجه سؤالا شفهيا الى وزير الخارجية بشأن غلق سفارات العراق في الخارج

2019/09/14 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، سؤالا برلمانيا الى وزير الخارجية بشأن غلق السفارات والبعثات العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق .ونقل بيان صحفي ان ” النائب المحمداوي استحصل، اليوم 14 ايلول ، موافقة رئاسة مجلس النواب لتوجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية للحضور الى البرلمان بشأن غلق سفارات […]

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