انخفاض درجات الحرارة منتصف الاسبوع في العراق باستثناء الجنوب

2019/09/14 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الجمعة ان تنخفض معدلات درجات الحرارة في اغلب مناطق البلاد باستثناء الجنوب.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ان ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة سيطرأ يوم السبت بفارق درجة الى درجتين في كافة المدن .

واضاف ان الرياح متقلبة ما بين جنوبية الى جنوبية شرقية في غرب البلاد وساكنة في مدن الوسط والفرات الاوسط والشمال، وشمالية الى شمالية شرقية في مدينة البصرة ومدن شرق البلاد.

وزاد بالقول ان يوم الاحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في عموم المدن بفارق عدة درجات وتعود الاجواء الصيفية الحارة مع اجواء غائمة بشكل جزئي الى غائمة على فترات في مدن شمال البلاد وفرص ضعيفة لزخات من الامطار في بعض المناطق الشمالية.

ومضى عطية قائلا ان الرياح جنوبية الى جنوبية شرقية في عموم المدن، و معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الغربية ومدن الوسط لتصل الى 40 كم في الساعة ، وترتفع معها معدلات الرطوبة السطحية في مدينة البصرة وميسان وذي قار خلال الليل وساعات الصباح .

وتوقع ان تسجل درجة الحرارة كالاتي:

– العاصمة بغداد 47 درجة .

– البصرة 46 درجة

– نينوى 41 درجة

– الرطبة 36 درجة .

وتابع عطية بالقول ان يوم الاثنين تعود درجات الحرارة الى الانخفاض في مدن الشمال والوسط والغربية والفرات الاوسط وتعود الاجواء الى الاعتدال نسبيا، وتستمر الاجواء حارة ودرجات الحرارة دون تغيير في مدن الجنوب، وتظهر بعض السحب في الاجواء على فترات في مدن الشمال والوسط .

وتوقع المتنبئ الجوي ان تسجل درجة الحرارة كالاتي:

– العاصمة بغداد 42 درجة .

– البصرة 47 درجة

– نينوى 38 درجة

– الرطبة 34 درجة .

وونوه الى ان الرياح تكون ما بين ساكنة الى متقلبة الاتجاه، وتستمر الرطوبة في اجواء مدن الجنوب تقريبا .

واختتم عطية توقعاته الجوية بالقول يوم الثلاثاء تعود الرياح الى الاتجاه الشمالي الغربي في عموم المدن يصحبها بعض النشاط الخفيف خلال النهار وتقل الرطوبة في الجنوب.

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