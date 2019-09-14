الموسوي تعلق بشأن تمديد تولي المناصب : لا يمكن السكوت عنه

2019/09/14 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد النائب عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، اليوم السبت، ان قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد تولي المناصب لا يمكن السكوت عنه.وقالت الموسوي، خلال مؤتمر صحفي عقدته داخل مجلس النواب ، انه “في الوقت الذي نتطلع فيه الى انتهاء فترة تولي الدرجات الخاصة في الدولة مع ان تقوم الحكومة بفتح الطريق امام الكوادر الشابة ...

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