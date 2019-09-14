جماهير سان جيرمان تتوعد نيمار ببيان شديد اللهجة

2019/09/14 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، على موعد مع لحظات عصيبة، حال مشاركته في مباراة ستراسبورج، اليوم السبت، في الدوري الفرنسي.

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