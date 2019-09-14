2019/09/14 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثيقة: سؤال برلماني حول الغاء سفارات وممثليات العراق في بعض الدول وكالة خطوة برس.

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