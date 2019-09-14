فلاح أمين الرهيمي - تغريدة طريفة

2019/09/14 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي في حكاية لصديق لي قال : سمع رئيس وزراء الصومال أن العراقيين يرددون (تغريدة طريفة) تقول (أن العراق سوف يصبح بلد متأخر مثل الصومال) ...فقال : (أتمنى على من يردد هذا الكلام من العراقيين أن يزور بلدنا ويشاهد الشوارع النظيفة والمتنزهات العامة وكيف أن شعبنا يتمتع بالحرية الواسعة والديمقراطية ويعيش في أمان واستقرار واطمئنان والدولة تقدم للشعب جميع الخدمات ومستلزمات الحياة بالرغم من أن بلدنا زراعي ولا نم......

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