حقوق الانسان تكشف عن تلكوء في تجديد الجوازات المنتهية الصلاحية خارج العراق

2019/09/14 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، عن وجود تلكوء في تجديد الجوازات المنتهية الصلاحية خارج العراق، مشيرة الى وجود حالات ابتزاز.





وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ژوردتنا مناشدات ومطالبات من مواطنين عراقيين خارج العراق بوجود تلكوء في تجديد الجوازات المنتهية الصلاحية، مع ابتزاز احيانا من مكاتب تعمل خارج القنصلية”.





وأضاف، ان “تأخر تجديد الجواز يدخلهم في إشكالات امنية وإدارية مع موسسات هذه الدول لذلك من مسؤولية السفارات والقنصليات خدمة ورعاية الجالية العراقية وليس العكس”.

وطالب البياتي، وزارة الخارجية العراقية، “بتوجيه جميع القنصليات في كافة دول العالم الى الاستعجال بتجديد الجوازات للعراقيين وازالة كافة العراقيل وعدم السماح للمكاتب الخارجية لاستغلال المواطنين”.

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