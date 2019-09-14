2019/09/14 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن القوات الحكومية فتحت ممرا آمنا، للسماح لسكان من إدلب شمال غربي البلاد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فتح ممر آمن في إدلب.. و"لم يخرج أحد") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فتح ممر آمن في إدلب.. و"لم يخرج أحد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).