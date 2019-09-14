الصيف يتشبث بأجواء العراق .. و”الانقلاب الخريفي” بانتظار ساعة الصفر

2019/09/14 | 16:16

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سومر نيوز: بغداد..



توقع منبئون جويون، السبت، أن تعود درجات الحرارة للارتفاع مجدداً نتيجة للصراع القائم بين ما أسموه أنظم...

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