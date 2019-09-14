2019/09/14 | 17:15

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رويترز: تعطل في انتاج #النفط_السعودي بعد الهجوم اليمني بالطائرات المسيرة على منشأتي أرامكو

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رويترز: تعطل في انتاج #النفط_السعودي بعد الهجوم اليمني بالطائرات المسيرة على منشأتي أرامكو

السبت 14 سبتمبر 2019 - 17:04

رويترز: تعطل في انتاج #النفط_السعودي بعد الهجوم اليمني بالطائرات المسيرة على منشأتي أرامكو

رويترز: تعطل في انتاج #النفط_السعودي بعد الهجوم اليمني بالطائرات المسيرة على منشأتي أرامكو

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