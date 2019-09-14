البرلمان: التحقيقات الأولية أظهرت أن الاستهدافات بالطائرات المسيرة مدبرة وخارجية

2019/09/14 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، الى الإسراع بإعلان نتائج التحقيقات الخاصة بالاستهدافات المتكررة لمخازن العتاد التابعة لهيئة الحشد الشعبي عبر الطائرات المسيرة، فيما أكد أن التحقيقات الأولية أظهرت أنها "مدبرة وخارجية".

وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ترأس اجتماعا للجنة الأمن والدفاع النيابية بحضور مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لبحث قضية الاستهدافات المتكررة لمخازن العتاد التابعة لهيئة الحشد الشعبي عبر الطائرات المسيرة".وأضاف المكتب، أن "الكعبي أكد أن مجلس النواب ارتأى أن تكون قضية استهداف مخازن السلاح ضمن أولى اهتماماته ومدار بحثه خلال بداية الفصل التشريعي الحالي، مشددا على ضرورة توحيد القرارات والتصريحات والمواقف الوطنية وإدارة أزمة الاستهداف بكل حكمة و شجاعة وتوازن، فضلا عن تنسيق الرؤى أمام كل الاستفزازات والهجمات الخارجية التي تستهدف سيادة الدولة وحفظ امن البلد".ودعا الكعبي وفقا للبيان الى "الإسراع بإعلان نتائج التحقيقات التي كشفت اولياتها انها اعمال مدبرة و خارجية"، مشيرا الى أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة تفاصيل حوادث الاعتداءات المتكررة على مخازن العتاد، ومجموعة التدابير المتخذة لمنع تكرارها مستقبلا، بينها السيطرة التامة على الأجواء العراقية وإيقاف كل الرخص، والإسراع في نقل مخازن العتاد إلى الأماكن المؤمنة والبعيدة عن المناطق السكنية، وتعويض الخسائر البشرية والمادية".

انتهى.ص.هـ.ح.

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