“بالصور” اثيل النجيفي ومشعان الجبوري يغردان حول إطلاق جبهة الإنقاذ .. هل هي تشكيل سني متشدد؟

2019/09/14 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق عقد المؤتمر التأسيسي لجبهة الانقاذ والتنمية ،السبت، رسميا في بغداد برئاسة نائب رئيس الجمهورية السابق اسامة النجيفي بمشاركة عدد من القوى السياسية .وعلق اثيل النجيفي في تغريدة على حسابه “تويتر” قائلا: “جبهة الإنقاذ والتنمية جاءت بعد مراجعة للأخطاء التي رافقت تشكيل تحالف القوى الوطنية.فكان الاهتمام بالبعد الاستراتيجي وعزل التحالفات الانتخابية […]

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