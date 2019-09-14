بالتفاصيل.. بيان مطوّل من نواب المحافظات النفطية حول مطالبة الإقليم بـ80 مليار

2019/09/14 | 17:20

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سومر نيوز: بغداد..



أصدر عدد من نواب “المحافظات النفطية”، السبت، بيانا رداً على تصريح رئيس المتحدث باسم حكومة...

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