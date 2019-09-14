النصر ينتقد تشكيل لجنة لمراقبة سيادة البلاد ويؤكد انها ستسوف القصف الإسرائيلي على الحشد

2019/09/14 | 17:20

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بغداد :سومر نيوز

انتقد ائتلاف النصر ، السبت، تشكيل لجنة لمراقبة القرارات الحكومية لحفظ سيادة البلادة، فيما بين أن ت...

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