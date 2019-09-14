الكعبي ورئيس سيمنز الألمانية يتفقان على إعادة استثمار ارباح الشركة داخل العراق

2019/09/14 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اليوم السبت، مع ممثلي شركة سيمنز الالمانية على اعادة استثمار ارباح الشركة داخل العراق، وبحث معهم بنود الاتفاق الاخير بين الحكومة والشركة لإعادة تأهيل محطة بيجي لإنتاج الطاقة والمشاريع التي تنفذها سيمنز في العراق .

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