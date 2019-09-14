الكعبي يدعو لإعلان نتائج التحقيقات بشأن قصف مخازن سلاح الحشد ويؤكد: التحقيقات الأولية أظهرت أنها مدبرة

2019/09/14 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، السبت، الى الإسراع بإعلان نتائج التحقيقات الخاصة بالاستهدافات المتكررة لمخازن العتاد التابعة لهيئة الحشد الشعبي عبر الطائرات المسيرة، فيما أكد ان التحقيقات الأولية أظهرت أنها "مدبرة وخارجية".وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ترأس اجتماعا للجنة الأمن ...

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