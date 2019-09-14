لجنة تعويضات نينوى:قريبا توزيع مبالغ التعويضات لنحو 500الف متضرر بمدينة الموصل

2019/09/14 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة تعويض المتضررين بالعمليات العسكرية في محافظة نينوى عن توزيع مبالغ التعويض لنحو 500الف مستفيد من سكان محافظة نينوى قريبا.وقال رئيس اللجنة وعدلله البدراني لوكالة وطن للانباء ان”الاسبوع المقبل سيشهد توزيع مبالغ ل 500 الف نمن المتضررين بالعمليات العسكرية آبان سيطرة عصابات داعش الارهابية بعد انجاز وتدقيق معاملاتهم بالعاصمة بغداد ” واضاف البدراني […]

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