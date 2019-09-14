2019/09/14 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب، قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي العراق و المملكة العربية السعودية ومشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينهي مناقشة مشروعي قانونين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان ينهي مناقشة مشروعي قانونين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).