2019/09/14 | 17:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظهيرة الجمعة 13-9-2019 | مدينة مالمو تحتضن الفن العراقي ومبدعيه) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: E1kaGrDYsHU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظهيرة الجمعة 13-9-2019 | مدينة مالمو تحتضن الفن العراقي ومبدعيه) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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