عطل في طائرة عراقية يؤخر رحلتها لـ5 ساعات

2019/09/14 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلكامش برس/ بغداد

افاد ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في القاهرة ، السبت، ان طائرتهم المتوجهة الى اربيل تأخرت اكثر من 5 ساعات بسبب عطل فني.

وذكر مصدر لـ “كلكامش برس”ن “الخطوط الجوية العراقية اخرت احدى رحلاتها القاهرة _ اربيل لأكثر من 5 ساعات بعد عطل اصاب احدى طائراتها”.

واضاف أن ” عشرات العوائل بينهم أطفال ونساء بدا عليهم التأثر دون وجود اي ممثل للشركة في مطار القاهرة الدولي”.

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