الهبوط في أسعار النفط العالمي خطر يهدد العراق

2019/09/14 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل * تشير الدراسات والتقارير الاقتصادية المتخصصة والكثير من المراقبين للشأن النفطي، ان العراق يمر بمرحلة حرجة في حال هبوط

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