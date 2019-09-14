التجارة: اللجان الرقابية توقف 26 مطحنة في 3 محافظات

2019/09/14 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، ان لجانها الرقابية انهت جولاتها التفتيشية للاطلاع على عمل المطاحن واليات الانتاج في 3 محافظات، فيما اشارت الى انها اوقفت 26 مطحنة بسبب اصابة حشرية حية في خط الانتاج.

وقال مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة علي زهير الجلبي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "اللجان الرقابية انهت جولاتها التفتيشية في محافظات نينوى واربيل ودهوك والتي جاءت بناءً على توجيهات معالي الوزير محمد هاشم العاني، بتوفير افضل انواع الطحين وضمن الشروط القياسية وحسب بنود العقد وكان باشراف كوادر الوزارة كدائرة رقابة تجارية ومالية".وأضاف، أن "اخر اعمال اللجنة كان بزيارة محافظة دهوك في اقليم كردستان العراق اليوم، حيث تم زيارة ٩ مطاحن وتم ايقاف ٨ مطاحن وذلك بوجود اصابة حشرية حية في خط الانتاج سفاتر براين الطحن رفاعات الطحين وايضا في جهاز التعبئة الاوتوماتيكي وكذلك مخالفات نوعية لشروط العقد".وأشار البيان، إلى، أنه "بهذا تنتهي جولات اللجان في المحافظات الثلاث والتي استمرت لمدة ٥ ايام، بايقاف ٢٦ مطحنه للاسباب اعلاه"، مبيناً ان "الجولات كانت بمساندة مدير عام تصنيع الحبوب من خلال توجيهاته بارتباط مدراء الفروع للعمل مع اللجنة الرقابية التي نترأسها وضمن فريق واحد".انتهى

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