البرلمان يُنهي مناقشة قانون انضمام العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن التراث الثقافي المغمور في المياه

2019/09/14 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، مناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وذكر مصدر نيابي لـ”النور نيوز”، ان “مجلس النواب أنهى في جلسته، اليوم، مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه”.

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