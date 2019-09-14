2019/09/14 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الى تكاتف مجتمعي وسياسي للنهوض بالواقع التربوي والتعليمي، مؤكدا الحاالى قوانين صارمة، وإجراءات علمية سريعة، ومنظومة تدريسية متطورة، وخطط حكومية طموحة،

وقال الحكيم في كلمته خلال الملتقى الثاني للاتحاد العربي للمرأة المتخصصة الذي عقد في مكتب تيار الحكمة بحضور الرئاسات الثلاث، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “من الواضح اننا لا نستطيع التقدم نحو المستقبل المعقد اذا بقينا ننظر الى الماضي او استمررنا في مسارنا الحالي واذا اردنا التطور فعلينا التفكير بصورة مختلفة في استثمار قدراتنا وامكانياتنا”.

وأضاف، “يسجل للعراق انه ورغم الظروف التي مر بها من الحروب المستمرة منذ نصف قرن والحصار وألاحتلال الا ان العقل العراقي تحدى كل الظروف القاهرة واستطاع ان يسجل حضوره عربياً وعالمياً”.

وأكد الحكيم، اننا “نحتاج الى قوانين صارمة، وإجراءات علمية سريعة، ومنظومة تدريسية متطورة، وخطط حكومية طموحة، والى تكاتف مجتمعي وسياسي معاً يجعل من النهوض بواقعنا التربوي والتعليمي أولوية قصوى”.

وفي سياق آخر، بين الحكيم ان “المنطقة تعيش منذ عدة سنوات حروبا وصراعات استنفذت مواردها وهجّرت كفاءاتها وعقولها وصرفتها عن التنمية والاستثمار في مجال الابداع والابتكار، ونحن ندرك ان جميع الحلول تبدأ من وضع حد لهذه الحروب المدمرة والجلوس على طاولة الحوار لحل جميع المشاكل”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

28

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يدعو الى تكاتف مجتمعي وسياسي للنهوض بالواقع التربوي والتعليمي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يدعو الى تكاتف مجتمعي وسياسي للنهوض بالواقع التربوي والتعليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).