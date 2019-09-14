2019/09/14 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | لجنة التربية النيابية تطالب باجراء امتحانات الدور الثالث

عاجل | لجنة التربية النيابية تطالب باجراء امتحانات الدور

الثالث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | لجنة التربية النيابية تطالب باجراء امتحانات الدور الثالث) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | لجنة التربية النيابية تطالب باجراء امتحانات الدور الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).