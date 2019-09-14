2019/09/14 | 17:43

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وزير الهجرة والمهجرين ينفي «تفكيك» مخيمات النازحين جنوب الموصل

بغداد (كلمة)

- نفى وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، انباء تفكيك مخيمات

النازحين ونقلهم قسراً.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه نائب رئيس مجلس النواب بشر الحداد

مع وزير الهجرة اليوم السبت.

وذكر بيان ورد لـ «كلمة» أنه "نشرت صحيفة المشرق

في عددها الصادر بالعدد 4420 اليوم السبت 14 أيلول 2019 حول كشف

المفوضية العليا لحقوق الإنسان بوجود طوابير من العوائل النازحة

المبعدة من مخيمات الحاج علي جنوب الموصل وما زالت عالقة دون مأوى

ولليوم الرابع على التوالي بعد تفكيك خيامهم ومنعهم من المغادرة

المخيم".

وقال الوزير "عدم وجود أي ضغوط على العوائل النازحة وماجري هو من

أجل نقل النازحين بشكل طوعي الى مناطق قريبة من محافظاتهم الأصلية

لحين عودتهم الى ديارهم في المستقبل القريب".

من جانبه اكد الحداد ان "تفكيك مخيمات النازحين ونقلهم يجب أن تكون

وفق إجراءات وزارة الهجرة والمهجرين وبشكل طوعي وليس قسرياً، وأن

هذه العوائل قد عانت وتضررت بسبب المعارك العسكرية التي جرت بين

القوات العراقية وتنظيم داعش الإرهابي وتم تحرير معظم الأراضي".

وشدد نائب رئيس المجلس على "أهمية انهاء ملف مخيمات النازحين وتكثيف

الجهود من قبل الدوائر المعنية والإدارات المحلية والجهات ذات

العلاقة لعودة العوائل النازحة الى مناطقهم وتوفير المساعدات

والخدمات اللازمة من البنى التحتية لإعادة الحـياة الطبيعية مرة

ثانية للمناطق المحررة".

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