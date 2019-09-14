البرلمان يُنهي قراءة قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والسعودية

2019/09/14 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والسعودية.

وقال مصدر نيابي لـ”النور نيوز”، ان “مجلس النواب أنهى في جلسته، اليوم، قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية”.

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