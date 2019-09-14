2019/09/14 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي غانتشاروك، إن كييف تخطط لربط بحر البلطيق بالأسود عبر قناة مائية، مشيرا إلى أن لدى حكومته عددا من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا ترغب بشق قناة تربط البحر الأسود بالبلطيق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا ترغب بشق قناة تربط البحر الأسود بالبلطيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).