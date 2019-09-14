هجوم بطائرات مسيرة يستهدف موقعين لشركة أرامكو النفطية في السعودية

2019/09/14 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مال واتصال: يس عراق تعرض موقعين تابعين لشركة أرامكو السعودية أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم الى هجوم بطائرات مسيرة من قبل الحوثيين مما تسبب باشتعال الحرائق فيه.وقالت السعودية إنها سيطرت على حرائق الموقعين من دون الإشارة إلى ما إذا كان الإنتاج أو التصدير قد تأثر جراء الهجوم، لكن التلفزيون السعودي قال إن […]

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