2019/09/14 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الشركة العامة لموانئ العراق ” ان عمليات تفريغ الحمولات مستمرة في ميناء ام قصر الشمالي وبطرق حديثة وآمنة ووفق التوقيتات الزمنية المحددة .وقال معاون مدير ميناء ام قصر الشمالي سعد صبار بحسب بيان الشركة ” ان ادارة الميناء تعمل وفق آليات حديثة في التفريغ والمناولة لغرض تسهيل عمليات دخول البواخر من موقع الإنتظار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموانئ تنفذ المناولة السريعة في تفريغ البضائع والحاويات في ميناء ام قصر الشمالي بطرق حديثة وآمنة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموانئ تنفذ المناولة السريعة في تفريغ البضائع والحاويات في ميناء ام قصر الشمالي بطرق حديثة وآمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).