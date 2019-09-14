ريال مدريد يهزم ليفاتاي بصعوبة في الليجا

2019/09/14 | 17:52

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بغداد :سومر نيوز

نجا نادي ريال مدريد من فخ التعادل أمام منافسه ليفانتي بعد فوزه الصعب بثلاثة اهداف لهدفين على ملعبه “سا...

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