2019/09/14 | 17:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ريال مدريد يهزم ليفاتاي بصعوبة في الليجا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
نجا نادي ريال مدريد من فخ التعادل أمام منافسه ليفانتي بعد فوزه الصعب بثلاثة اهداف لهدفين على ملعبه “سا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ريال مدريد يهزم ليفاتاي بصعوبة في الليجا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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