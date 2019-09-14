البرلمان ينهي مناقشة خمسة مقترحات قوانين

2019/09/14 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب، السبت، مناقشة خمسة مقترحات قوانين بينها التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية.ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، عن مصدر نيابي، إن "مجلس النواب انهى مناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (١١) لسنة ٢٠١٦"، مؤكداً أن "مجلس النواب انهى مناقشة قانون تصديق بروتوكول عام ٢٠١٤ المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (٢٩) لسنة ١٩٣٠".وأضاف أن "مجلس النواب انهى كذلك مناقشة قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) رقم (١٨٣) لسنة ٢٠٠٠، مشيراً الى أن "مجلس النواب يُنهي مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من سمة دخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا".وتابع أن "مجلس النواب انهى مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه".

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