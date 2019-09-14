لجنة التربية النيابية تطالب باجراء امتحانات الدور الثالث

2019/09/14 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة التربية النيابية ، اليوم السبت، وزارة التربية باجراء امتحانات الدور الثالث للعام الدراسي ( 2018 ، 2019 ).

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