الداخلية: ضبط ٢٠ عبوة ناسفة وموصلات تفجير جنوبي بغداد

2019/09/14 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ضبط ٢٠ عبوة واعتدة وموصلات تفجير في منطقة عكر السعدان جنوبي بغداد.

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