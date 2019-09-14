ذي قار ترد على مزاعم انطلاق طائرات مسيرة من أراضيها نحو السعودية

2019/09/14 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت، عدم وجود معلومات دقيقة حول قيام طائرات مسيرة مجهولة بالتحليق فوق المحافظة، فضلاً عن اتجاهها إلى المملكة العربية السعودية، لضرب أهداف هناك، حسب ما يُروج له.وقال رئيس اللجنة، جبار الموسوي في تصريح صحفي، إن "الجهات الامنية في ذي قار لم ترصد تحليق طائرات فوق سماءها باتجاه السعودية حتى الان، لافتاً إلى أن “مجلس المحافظة سيحقق في الموضوع وبيان مدى صحته من عدمه".

وأضاف، أن "ذي قار لن تسمح لأية جهة مهما كانت قوتها باستخدام أراضيها منطلقاً لاستهداف أراضي دول مجاورة للعراق، كوننا نحترم علاقاتنا مع كل الدول، ومنها السعودية وغيرها من البلدان العربية، وأيضا نعطي أهمية للقانون الدولي الذي يمنع هكذا أعمال".

وأكد، أنه "في حال قدرة بعض الجهات على إطلاق طائرات مسيرة، فالأفضل أن تتجه إلى إسرائيل التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي المقدس، في العراق".

يأتي ذلك بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن دخول 9 طائرات انتحارية مسيرة عبر العراق ويرجح أنها ضربت شركة أرامكو السعودية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وبحسب التقارير، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن "الاجهزة الأمنية، رصدت خرق 9 طائرات مسيرة دخلت عبر الأهوار من البصرة والناصرية، وكان الرصد بأن الطائرات قد مرت بشكل متواصل عبر الأهوار".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تعرض معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خُرَيص شرقي البلاد لعملية استهداف بطائرات مسيرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "فرق الأمن الصناعي في أرامكو تمكنت من السيطرة على حريقين اندلعا بالمعملين التابعين للشركة إثر استهدافهما بطائرات دون طيار، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الاستهداف.



ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم على المعملين.

يذكر ان الحوثيون قد استهدفوا في 14 أيار الماضي محطة ضخ للنفط تابعة لشركة أرامكو، وتقع المحطة على مسافة 79 كلم من محافظة عفيف إلى الغرب من الرياض.



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