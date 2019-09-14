شاهد .. العملية النوعية لطيران اليمني المسير على مواقع شركة ارامكو النفطية

2019/09/14 | 18:04

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العملية النوعية لطيران اليمني المسير على مواقع شركة ارامكو النفطية

بعملية نوعية كبرى نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجمات على مواقع شركة

أرامكو النفطية في المنطقة الشرقية بالسعودية ماتسبب بإلحاق اضرار

فادحة وإشتعال النيران فيها ........تقرير : قسم الاخبار

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