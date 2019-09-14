“بالوثائق” سرقات واختلاس وتزوير في مشروع كراجات مدينة الطب وسط بغداد

2019/09/14 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تنشر “يس عراق” وثائق صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي كشف فيها عن ملف فساد يتعلق بمواقف العجلات التابع لمدينة الطب وسط بغداد.في غضون ذلك طالب عضو مجلس النواب جواد الموسوي رئيس الوزراء بإجراء التحقيق وسحب يد وزير الصحة ومفتشها العام على اثر وجود سرقة واختلاس وتزوير في مشروع كراجات مدينة […]

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