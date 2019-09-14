المرور تخير المواطن بين المركبات ذات الناقل العادي أو الأوتوماتيكي في اختبار اجازة السوق

2019/09/14 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، توجيهاً بشأن منح إجازات السوق يفيد بأحقية المواطن عند طلبه لاجازة السوق الاختبار بالمركبات المتوفرة ذات ناقل الحركة العادي أو الاوتوماتيكي.

وذكر بيان لاعلام المديرية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “نزولاً عند رغبة المواطنين ولعدم وجود مانع قانوني، وجه مدير المرور العامة إلى كل مواقع تسجيل منح الإجازات بأنه من حق المواطن ان يختبر لطلب اجازة سوق في مواقع التسجيل بالمركبات المتوفرة ذات نقل حركة العادي او الأوتوماتيكي (الكير الاوتوماتيك)”.

وأشار الى انه “سيتم تعميم برقية فورية لكل المواقع حسب أمر وتوجيه مدير المرور العام”.

ودعت مديرية المرور العامة في (2 أيلول 2019)، المشمولين بالحصول على إجازات السوق الى المراجعة تفادياً لأي زخم مستقبلاً، لافتة الى دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ الشهر المقبل.

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