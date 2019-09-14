2019/09/14 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مرجعية الذل والخيانة في عراق اليوم د.ايهم السامرائيأعفى الرئيس الامريكي ترامب مستشاره للامن القومي ( بولتون) والمعروف بكونه المعادي الحقيقي في الدائرة المحيطة للرئيس لحكام ايران ونظامهم الفاسد والمريض، وهو من كان شجاعاً بتوضيح رأيه بوضوح وصراحة ، ألا أنه اختلف حد الصدام مع الرئيس مرات عديدة من اجل وضع حد لارهاب الملالي في ايران والمنطقة..كان حقاً اكثر وطنية ودفاعا على سيادة العراق من كثيرين من الذين يحكمون العراق الان ويسرقون خيراته باسم الدين.لقد ذهب بولتون وترك استراتيجية واضحة ومدعومة من كل محافظي امريكا وهي ازالة نظام الملالي في ايران وتصفية أدواته من مليشيات مريضة وجاهلة بالمنطقة وخاصةً العراق..يعرف الرئيس ترامب جيداً , أنه اذا اراد العودة للبيت الأبيض فهو يحتاج المحافظين وعليه السير باتجاه استراتيجية بولتون للنهاية.وعليه فالاختيار القادم للمستشار الامني واحد من خمسة والذي لن يستطيع ان يختلف كثيراً أياً منهم عن هذه الاستراتيجية ولكن ممكن بطريقة تنفيذها.



ومن المعروف عن الرئيس ترامب ميله وحبه اللقاء وجه لوجه مع اعدائه اعتقاداً منه ان كسر الجليد مع الأعداء نصف الحل.



وبرأي فان الرئيس مخطأ هنا لانه يتعامل مع معممين سفلة لا يشبعون من المال الحرام او من اغتصاب الاطفال من الجنسين ، وسبق وأن التقوا بشخصيات وروؤساء أمريكان ولم يلتزموا بتعهداتهم لانهم مجموعة من مجرمي الشوارع واغبيائه ولا يقدروا حجم التعهدات الدولية وتأثيرها والتزاماتها على بلدهم او المنطقة كلها، وسوف يسلكون نفس الطريق معه في التسويف واللعب على الوقت ظناً منهم ان ترامب سيخسر الانتخابات القادمة ويرجعوا الديمقراطين والحياة تعود الى وضعها السابق..



ومهما حدث فامريكا مستمرة باعادة العراق لمحيطه الطبيعي الا وهو العربي- الامريكي وسوف لن تتخلى عن ذلك في حالة بقاء او زوال حكام ايران ولهذا اذا تم اللقاء مع روحاني في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة او لا، فالرسالة نفسها والتي حملها بومبيو (الرجل القوي الان في الدئرة المحيطة للرئيس) ,اذ على ايران أن تتخلى عن العراق والمنطقة والارهاب وتسحب مليشياتها وتنهي مشروعها النووي والصواريخ البالستيه.



وهذا معناه وبرأي ايضاً انها نهايتهم على كل حال، ولهذا فأن الجميع وبضمنهم الرئيس ترامب عليهم الاستعداد للحرب لاعادة المنطقة لحالتها الطبيعية.



ولهذا فأن التعزيزات للقوات الامريكية بالشرق الاوسط والعراق خاصةً في تزايد مستمر وجميعكم يعلم ان هناك اكثر من ١٣٠ شاحنة عسكرية وعربة توجهت خلال الايام المنصرمة الى قاعدة الاسد بالأنبار خلال الاسبوع الماضي فقط..



أما قضية المغيبين والمغدورين والمساجين الأبرياء العراقيين والذي غدروا بأيدي عصابات الاحزاب السياسية الدينية والمليشيات القذرة وعملاء وضباط وزارة الداخلية الممثلة لمليشيا غدر والاجهزة الامنية التي لا تحترم القانون العراقي او الدولي، هذه القضية الكبيرة والخطيرة الان في أيادي مهمة ممثلة بأعضاء مجلس الامن ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن الطفولة والمهجرين وأعضاء البرلمان الأوربي والأمريكي والكندي والأسترالي، والكل سيعمل وسيدفع باتجاه إصدار قرارات دولية ملزمة لحكومة العراق ,تطالبها ان تطلق فوراً المساجين والمختطفين من سجون الذل العراقية واعطاء الأسباب لاعتقالهم جميعاً, مع كل الوثائق التي تثبت صحة مستندات الحكومة العراقية لتدقيقها وتحديد المسوؤلين على هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكم الدولية..



وهنا نهيب بكل الإخوة والخوات في كل محافظات العراق إرسال اسماء الأقرباء والمعارف الذي تم اختطافهم او اعتقالهم من جهة حكومية او مليشاوية مع تحديد وقت الاختطاف والجهة الخاطفة وأي معلومات ممكنة لديهم عن المخطوفين والمختطفين مرفق بها صورة شخصية له او لها وهذا أمر مهم جداً مع اي تصوير او فديو لمراحل اختطافه اذا أمكن.



وإرسالها لي لان توثيقها عمل مهم جداً لمحاسبة من يعمل بالحكومة الحالية والسابقات منها..ان ما يجري في هذا الشهر المبارك من سفك لدماء كثيرة وبريئه باسم الحسين وال البيت رضوان الله عليهم لهي جريمة مستمرة وتحدث كل عام وتشمل الفقراء والمساكين من ابناء شعبنا الكريم، فالكثير منهم يضحي بولده المسكين البالغ بضع سنوات ليفجر دماء منه بطريقة همجية خارجة عن نطاق الانسانية والتحضر وعام ٢٠١٩، بطريقة ضربه بشئ حاد كأن يكون سيف او سكين حاده وكبيره او سلسلة حادة او بطرق بدائية ومريضة لا يرضاها الله لعبده حتى ولو كان قد اجرم حقاً ويطلب المغفرة والعفوا بهذه الطريقة التي ابتدعها رجال يدعون نفسهم "بالمرجعية"، والذي لم نرى او نسمع ان اي واحد منهم ضرب نفسه او ابنه او بنته وادماه في سبيل الحسين.



وبالحقيقة فمعضم اولادهم في اوربا وامريكا الان يتمتعون باموال الشعب بهذا الشهر المبارك..لقد سقط العشرات في كربلاء نتيجة هبوط الشارع ونتيجة العمل الغير مهني والغير نظيف لعمال البناء التابعين لهذه المرجعية السافلة.



فمجرمي المرجعية من اصحاب المليارات اطلقوا على القتلى المساكين شهداء كربلاء.



(والله من انعل ابو الي إعطاك عمامة وحطك في مركز المرجع)، وبدل ان يكونوا مسؤولين عن حماية ارواح الزوار وتوفير الخدمات لهم جميعاً فقاموا باطلاق مصطلح الشهداء على الذين ماتوا في الحادثة المشؤومة ؟! والله خسأتم يا كفرة وعملاء الخارج ، استحوا قليلاً ان هؤلاء لديهم عوائل ولهم أزواج وأطفال ينتظرونهم، يتمت أطفالهم ورملتم أزواجهم وقتلتوهم بدم بارد والان تدعوهم شهداء؟؟ شهداء لمن يا اولاد ......، ان أيامكم اصبحت معدودات وان حسابكم بات على الأبواب والله دائما معنا.الرابع عشر من ايلول 2019

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