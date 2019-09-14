تعرف على التشكيلة الاساسية للشرطة في كأس السوبر

2019/09/14 | 18:16

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أعلن مدرب نادي الشرطة، الكسندر إيليتش، عن التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراة كأس السوبر امام الزوراء بعد قليل.

وسيدخل إيليتش المباراة بالتشكيل التالي: حراسة

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