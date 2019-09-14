مقتل العشرات شمال شرق تايلاند بسبب الأمطار

2019/09/14 | 18:16

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قضى اثنان وثلاثون شخصا بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت في شمال شرق تايلاند خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب السلطات التي أجلت أكثر من ثلاثة

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